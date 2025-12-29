Арсену Маркаряну продлили срок ареста по делу о реабилитации нацизма

Таганский районный суд Москвы продлил блогеру Арсену Маркаряну срок содержания под стражей до 22 февраля 2026 года в рамках расследования уголовного дела по статье о реабилитации нацизма. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе инстанции.
— Постановлением суда продлен срок содержания под стражей в отношении Маркаряна… до 22 февраля 2026 года, — передает официальный Telegram-канал пресс-службе городских судов.
Изначально суд арестовал блогера на 17 суток. Маркарян в феврале этого года разместил в Сети видео, в котором оскорбил память защитников Отечества. О задержании Маркаряна стало известно 23 августа. Коуч прятался в багажнике машины, когда дорожные инспекторы остановили автомобиль, в котором он находился.
Журналистка Ксения Собчак заявила о том, что Маркаряну многое сходило с рук, когда тот говорил о том, что «женщина — не человек». Пикап-коуч Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли, в свою очередь заявил, что именно он предложил блогеру спрятаться в багажнике.