В Челябинске отправили в колонию мужчину, угрожавшего отрезать язык учительнице

К моменту рассмотрения дела он отбыл под ограничением свободы 11 месяцев и 1 день, оставалось всего 29 дней. Суд учел его неявки и выезды, несмотря на объяснения «провалами в памяти» и поездками к сыну. Неотбытую часть наказания заменили на 14 дней лишения свободы в колонии-поселении.