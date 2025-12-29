В Челябинске отправили в колонию мужчину, угрожавшего отрезать язык учительнице

В Челябинске суд заменил ограничение свободы Руслана Панченкова за угрозы учительнице на реальный срок за неоднократные нарушения. Панченков спустя рукава относился к наложенным на него судом ограничениям, о чем сообщил «КП-Челябинск».
Панченков не явился на регистрацию 5 мая 2025 года, и 6 мая получил предостережение. 19 июня суд запретил ему посещать ночные заведения, а 11 августа он покинул город без согласования и получил новое предостережение.
К моменту рассмотрения дела он отбыл под ограничением свободы 11 месяцев и 1 день, оставалось всего 29 дней. Суд учел его неявки и выезды, несмотря на объяснения «провалами в памяти» и поездками к сыну. Неотбытую часть наказания заменили на 14 дней лишения свободы в колонии-поселении.
Ранее KP.RU сообщил, что Панченков ворвался в класс в сентябре 2024 года и начал угрожать учительнице его сына. В результате педагога увезли на скорой.