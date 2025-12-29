Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске отправили в колонию мужчину, угрожавшего отрезать язык учительнице

Угрожавшему учительнице Панченкову заменили месяц условного срока на реальный.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске суд заменил ограничение свободы Руслана Панченкова за угрозы учительнице на реальный срок за неоднократные нарушения. Панченков спустя рукава относился к наложенным на него судом ограничениям, о чем сообщил «КП-Челябинск».

Панченков не явился на регистрацию 5 мая 2025 года, и 6 мая получил предостережение. 19 июня суд запретил ему посещать ночные заведения, а 11 августа он покинул город без согласования и получил новое предостережение.

К моменту рассмотрения дела он отбыл под ограничением свободы 11 месяцев и 1 день, оставалось всего 29 дней. Суд учел его неявки и выезды, несмотря на объяснения «провалами в памяти» и поездками к сыну. Неотбытую часть наказания заменили на 14 дней лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее KP.RU сообщил, что Панченков ворвался в класс в сентябре 2024 года и начал угрожать учительнице его сына. В результате педагога увезли на скорой.