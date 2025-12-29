Найдены тела девушек, убитых «Богородским маньяком» в Подмосковье

Найдены тела двух девушек, погибших от рук так называемого «Богородского маньяка», сообщил источник РЕН ТВ.
По его данным, обнаружены тела пропавших Марии В. и Алёны Б. «Мужчина закопал тела на территории своего участка», — сообщил источник. Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 20 ноября, стало известно о задержании 46-летнего жителя Богородского округа Московской области Дмитрия Артамошина. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве двух жительниц, пропавших в СНТ «Звезда» под Ногинском. По версии следствия, подозреваемый накачивал жертв наркотиками и совершал над ними насилие. Одной девушке удалось сбежать из его дома.
Ногинский городской суд арестовал Артамошина, от дачи показаний он отказался.
Знакомые задержанного ранее рассказывали, что он производил впечатление благополучного и обеспеченного человека. В 2025 году при этом пропала его супруга, поиски которой он публично объявлял сам. Следствие считает, что Артамошин знакомился с жертвами через объявления о поиске няни, после чего заманивал девушек в дом, где применял насилие. Расследование продолжается.