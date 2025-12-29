Найдены тела девушек, убитых «Богородским маньяком» в Подмосковье

Знакомые задержанного ранее рассказывали, что он производил впечатление благополучного и обеспеченного человека. В 2025 году при этом пропала его супруга, поиски которой он публично объявлял сам. Следствие считает, что Артамошин знакомился с жертвами через объявления о поиске няни, после чего заманивал девушек в дом, где применял насилие. Расследование продолжается.