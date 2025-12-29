В Самаре три человека погибли от отравления угарным газом

«По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.