В Самаре три человека погибли от отравления угарным газом

Как уточнили в ведомстве, в понедельник в квартире жилого дома, расположенного в Железнодорожном районе Самары, обнаружили тела супругов и их 28-летней дочери.
«По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, смерть наступила от острого отравления окисью углерода из-за ненадлежащей работы газовой системы.