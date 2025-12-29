Ричмонд
В Самаре три человека погибли от отравления угарным газом

САРАТОВ, 29 дек — РИА Новости. Три человека погибли в многоквартирном жилом доме в Самаре от острого отравления угарным газом, сообщили в СУСК по региону.

Источник: © РИА Новости

Как уточнили в ведомстве, в понедельник в квартире жилого дома, расположенного в Железнодорожном районе Самары, обнаружили тела супругов и их 28-летней дочери.

«По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, смерть наступила от острого отравления окисью углерода из-за ненадлежащей работы газовой системы.