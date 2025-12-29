При ударах ВСУ по Белгородской области ранены пятеро мирных жителей

ВСУ ударили по Белгородскому, Грайворонскому, Шебекинскому и Борисовскому округам, сообщил губернатор. Две женщины получили баротравмы при ударе беспилотника по автомобилю в Белгородском округе. У одной из пострадавших диагностированы осколочные ранения плеча. Еще две женщины были ранены при ударе БПЛА по легковому автомобилю в Грайворонском округе в селе Замостье. У одной пострадавшей баротравма, у второй — множественные ссадины рук и ног.