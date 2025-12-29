Ричмонд
Трое лыжников погибли при сходе лавины в испанских Пиренеях

Группа туристов из шести человек попала под снежный обвал в Испании.

При сходе лавины в районе курорта Пантекоса в испанских Пиренеях трое лыжников погибли, одна туристка получила легкое переохлаждение, сообщила гражданская гвардия Испании.

По данные ведомства, несчастный случай произошел на высоте около 2,2 тысячи метров вблизи комплекса Пантекоса в провинции Уэска. Под лавину попала группа из Страны Басков, в составе которой было шесть человек, занимающаяся в этом районе лыжным туризмом.

«Два мужчины и одна женщина погибли», — говорится в сообщении гвардии в соцсети X*.

Еще одну женщину извлекли из-под снега и доставили в больницу Сан-Хорхе с диагнозом переохлаждение. Еще двое лыжников не пострадали, рассказали в ведомстве.

Тела погибших пока остаются на месте происшествия, их планируется передать в Институт судебной медицины Уэски, сообщили в гвардии.

Ранее сообщалось, что в швейцарском кантоне Вале неподалеку от курорта Фишеральп при сходе лавины три человека погибли, двое пострадали.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.