Трое лыжников погибли при сходе лавины в испанских Пиренеях

При сходе лавины в районе курорта Пантекоса в испанских Пиренеях трое лыжников погибли, одна туристка получила легкое переохлаждение, сообщила гражданская гвардия Испании.
По данные ведомства, несчастный случай произошел на высоте около 2,2 тысячи метров вблизи комплекса Пантекоса в провинции Уэска. Под лавину попала группа из Страны Басков, в составе которой было шесть человек, занимающаяся в этом районе лыжным туризмом.
«Два мужчины и одна женщина погибли», — говорится в сообщении гвардии в соцсети X*.
Еще одну женщину извлекли из-под снега и доставили в больницу Сан-Хорхе с диагнозом переохлаждение. Еще двое лыжников не пострадали, рассказали в ведомстве.
Тела погибших пока остаются на месте происшествия, их планируется передать в Институт судебной медицины Уэски, сообщили в гвардии.
Ранее сообщалось, что в швейцарском кантоне Вале неподалеку от курорта Фишеральп при сходе лавины три человека погибли, двое пострадали.
