Трое лыжников погибли при сходе лавины в испанских Пиренеях

По данные ведомства, несчастный случай произошел на высоте около 2,2 тысячи метров вблизи комплекса Пантекоса в провинции Уэска. Под лавину попала группа из Страны Басков, в составе которой было шесть человек, занимающаяся в этом районе лыжным туризмом.