В Подмосковье найдены тела двух жертв Богородского маньяка

По данным следствия, с начала весны 2025 года маньяк стал искать в интернете объявления молодых девушек, готовых работать нянями. Он приглашал их в свой загородный дом под предлогом присмотра за 9-летним сыном. Со временем няни оказывались в плену у мужчины. Одна из жертв, 19-летняя Алена, исчезла 27 июля. С тех пор о ее судьбе ничего не было известно. Другая жертва, 25-летняя Мария, пропала 27 октября. Сегодня судьба девушек и причастность Артамошина к их жестокому убийству стали ясны.