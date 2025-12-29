В Подмосковье найдены тела двух жертв Богородского маньяка

На одном из частных участков в Московской области нашли тела двух жертв так называемого «Богородского маньяка», 46-летнего Дмитрия Артамошина. Как сообщает источник KP.RU, убитыми оказались две девушки — Алена Болотова и Мария Власова. Их тела уже опознали.
Артамошин находил жертв через поиск няни для своих детей. Он находил кандидатку и заводил с ней отношения, затем накачивал наркотическими веществами, насиловал и избивал до смерти. О его чудовищных преступлениях удалось узнать, когда одна из жертв маньяка смогла сбежать.
По данным следствия, с начала весны 2025 года маньяк стал искать в интернете объявления молодых девушек, готовых работать нянями. Он приглашал их в свой загородный дом под предлогом присмотра за 9-летним сыном. Со временем няни оказывались в плену у мужчины. Одна из жертв, 19-летняя Алена, исчезла 27 июля. С тех пор о ее судьбе ничего не было известно. Другая жертва, 25-летняя Мария, пропала 27 октября. Сегодня судьба девушек и причастность Артамошина к их жестокому убийству стали ясны.
Ранее KP.RU сообщил, что в какой-то момент соседи Артамошина заметили, что он неожиданно начал продавать поношенные женские вещи.
