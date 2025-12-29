Ребёнок едва не погиб в пожаре в Москве из-за вспыхнувшей зарядки

Накануне Life.ru рассказывал о пожаре в Сочи, где возгорание охватило здание автосервиса и прилегающие складские помещения. Площадь распространения пламени превысила 1000 квадратных метров. Для его ликвидации МЧС задействовало значительные силы — 60 пожарных и 15 единиц техники. По предварительной информации, жертв удалось избежать, однако трое пострадавших были госпитализированы, их жизни сейчас ничего не угрожает.