Ребёнок едва не погиб в пожаре в Москве из-за вспыхнувшей зарядки

Зарядное устройство для телефона стало причиной пожара в жилом доме в Москве, пострадал ребёнок. 11-летний мальчик находился в квартире один, когда гаджет внезапно вспыхнул, сообщает SHOT.

Инцидент произошёл в Басманном районе столицы. Очевидцы заметили густой дым, идущий из окон на 12-м этаже, и немедленно вызвали спасателей. К моменту их прибытия в трёхкомнатной квартире уже горели вещи и мебель.

Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Ребёнка эвакуировали, но он успел надышаться угарным газом. Мальчика госпитализировали с симптомами отравления. Пожар был оперативно ликвидирован.

Накануне Life.ru рассказывал о пожаре в Сочи, где возгорание охватило здание автосервиса и прилегающие складские помещения. Площадь распространения пламени превысила 1000 квадратных метров. Для его ликвидации МЧС задействовало значительные силы — 60 пожарных и 15 единиц техники. По предварительной информации, жертв удалось избежать, однако трое пострадавших были госпитализированы, их жизни сейчас ничего не угрожает.

