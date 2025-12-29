В Иране вспыхнули беспорядки из-за падения местной валюты. Видео

Сотни торговцев из Ирана вышли на улицы в знак несогласия с падением валюты.
Массовые протесты и забастовки охватили Иран на фоне рекордного падения национальной валюты к доллару. Об этом 29 декабря сообщает агентство Bloomberg. По данным издания, 28 декабря в одном из районов Тегерана закрылись магазины, владельцы которых приостановили работу из-за обвала риала и вышли на улицы. На следующий день курс достиг исторического минимума — около 1,45 миллиона риалов за доллар, что спровоцировало новый виток напряжения в столице и других городах.
«В столице Ирана прокатилась волна протестов после того, как местная валюта упала до рекордно низкого уровня, что привело к росту цен на продукты питания и усугубило экономический кризис в стране, находящейся под санкциями. Беспорядки вспыхнули после того, как в воскресенье курс риала на нерегулируемом рынке упал до исторического минимума в 1,45 миллиона за доллар, а затем несколько восстановился, достигнув к полудню понедельника отметки около 1,38 миллиона за доллар. Это вызвало тревогу по поводу возможного общенационального кризиса», — пишет издание.
Участники протестов обвиняют власти в неспособности сдержать рост цен и обесценивание доходов, отмечает Bloomberg. На этом фоне в отставку подал глава Центробанка Ирана. Его место займет бывший министр экономики и финансов Абдольнасер Хеммати.
Bloomberg связывает обострение экономического кризиса с действующими против Ирана санкциями, которые сокращают государственные доходы, прежде всего от экспорта нефти. После июньских авиаударов Израиля по иранским ядерным объектам, как напоминает издание, приостановились переговоры Тегерана и Вашингтона о сделке по ограничению ядерной программы в обмен на смягчение санкций.