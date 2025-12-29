В Иране вспыхнули беспорядки из-за падения местной валюты. Видео

«В столице Ирана прокатилась волна протестов после того, как местная валюта упала до рекордно низкого уровня, что привело к росту цен на продукты питания и усугубило экономический кризис в стране, находящейся под санкциями. Беспорядки вспыхнули после того, как в воскресенье курс риала на нерегулируемом рынке упал до исторического минимума в 1,45 миллиона за доллар, а затем несколько восстановился, достигнув к полудню понедельника отметки около 1,38 миллиона за доллар. Это вызвало тревогу по поводу возможного общенационального кризиса», — пишет издание.