В Бразилии погиб мужчина после конкурса по поеданию арбузов на скорость

В Бразилии провели соревнования по скоростному поеданию арбузов, призом был картофель фри.

Источник: Аргументы и факты

В Бразилии погиб 37-летний мужчина во время конкурса по скоростному поеданию арбузов, пишет Daily Mail.

По данным издания, Карлос Серасомма, отец четверых детей, участвовал в конкурсе по скоростному поеданию арбузов без использования рук. Призом была порция картофеля фри.

«Вскоре после начала игры, примерно в 16:30 11 декабря, Серасомма начал задыхаться, на место происшествия вызвали спасателя», — сказано в материале.

Впоследствии мужчину доставили в медучреждение. Однако в больнице константировали его смерть в результате обструкции дыхательных путей.

Ранее сообщалось, что 18-летний спортсмен пережил 90 минут клинической смерти во время горного марафона в Италии.