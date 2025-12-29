В Бразилии погиб мужчина после конкурса по поеданию арбузов на скорость

В Бразилии погиб 37-летний мужчина во время конкурса по скоростному поеданию арбузов, пишет Daily Mail.
По данным издания, Карлос Серасомма, отец четверых детей, участвовал в конкурсе по скоростному поеданию арбузов без использования рук. Призом была порция картофеля фри.
«Вскоре после начала игры, примерно в 16:30 11 декабря, Серасомма начал задыхаться, на место происшествия вызвали спасателя», — сказано в материале.
Впоследствии мужчину доставили в медучреждение. Однако в больнице константировали его смерть в результате обструкции дыхательных путей.
