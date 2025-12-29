Минобороны рассказало о деталях отражения атаки на резиденцию Путина

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 91 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
По словам представителей ведомства, 49 вражеских коптеров уничтожили над Брянской областью, 41 — над Новгородской, а еще один — над Смоленской. Они все летели в сторону президентской резиденции.
— Средствами противовоздушной обороны была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели новый телефонный разговор. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был шокирован и возмущен попыткой Украины атаковать резиденцию его коллеги из России.
Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что атака украинской армии на резиденцию президента России не является предупреждением или попыткой давления на Владимира Путина в рамках переговоров, а представляет собой попытку его физического устранения.