Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о деталях отражения атаки на резиденцию Путина

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 91 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 91 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

По словам представителей ведомства, 49 вражеских коптеров уничтожили над Брянской областью, 41 — над Новгородской, а еще один — над Смоленской. Они все летели в сторону президентской резиденции.

— Средствами противовоздушной обороны была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата, — передает официальный Telegram-канал министерства.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели новый телефонный разговор. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был шокирован и возмущен попыткой Украины атаковать резиденцию его коллеги из России.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что атака украинской армии на резиденцию президента России не является предупреждением или попыткой давления на Владимира Путина в рамках переговоров, а представляет собой попытку его физического устранения.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше