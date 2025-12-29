В Белгородском округе на перекрёстке дорог Бессоновка — Орловка дрон попал в легковой автомобиль. Две женщины получили баротравмы, одна — также осколочные ранения плеча.
«Пострадавшие самостоятельно обратились в Томаровскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказана. Для дальнейшего обследования они направлены в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено», — рассказал Гладков.
В Грайворонском округе в селе Замостье от атаки дрона на автомобиль пострадали ещё две женщины. У одной — баротравма, у другой — множественные ссадины рук и ног. Медики оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась. Машина повреждена.
Также в Грайворонскую ЦРБ обратился мужчина, раненный накануне вечером при ударе дрона по автомобилю в Грайвороне. У него диагностировали минно-взрывную травму и сотрясение мозга. В больницу везти класть не пришлось, лечение продолжит амбулаторно.
В Грайвороне дроны повредили два автомобиля. В селе Замостье два БПЛА атаковали частный сектор — пострадали фасад и окна дома, а также два легковых авто. В селе Глотово два дрона ударили по воротам и машине. В Почаево FPV-дрон разбил лобовое стекло и зеркала припаркованного автомобиля.
В Шебекинском округе в Первом Цепляево беспилотник повредил припаркованную машину. В Червоной Дибровке дрон ударил по авто на территории сельхозпредприятия. В Вознесеновке от атаки пострадали сразу два легковых автомобиля.
В Борисовском округе в селе Берёзовка обломки сбитого дрона повредили припаркованный автомобиль. Подробности уточняются.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о попытке ВСУ атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Министр также предупредил, что позиция России будет пересмотрена, учитывая окончательное перерождение киевского режима, перешедшего к политике гостеррора.
