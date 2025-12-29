Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять мирных жителей ранило за сутки при атаке БПЛА на Белгородскую область

За сутки в Белгородской области в результате ударов украинских дронов пострадали пять мирных жителей. Атаки затронули четыре района региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

В Белгородском округе на перекрёстке дорог Бессоновка — Орловка дрон попал в легковой автомобиль. Две женщины получили баротравмы, одна — также осколочные ранения плеча.

«Пострадавшие самостоятельно обратились в Томаровскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказана. Для дальнейшего обследования они направлены в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено», — рассказал Гладков.

В Грайворонском округе в селе Замостье от атаки дрона на автомобиль пострадали ещё две женщины. У одной — баротравма, у другой — множественные ссадины рук и ног. Медики оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась. Машина повреждена.

Также в Грайворонскую ЦРБ обратился мужчина, раненный накануне вечером при ударе дрона по автомобилю в Грайвороне. У него диагностировали минно-взрывную травму и сотрясение мозга. В больницу везти класть не пришлось, лечение продолжит амбулаторно.

В Грайвороне дроны повредили два автомобиля. В селе Замостье два БПЛА атаковали частный сектор — пострадали фасад и окна дома, а также два легковых авто. В селе Глотово два дрона ударили по воротам и машине. В Почаево FPV-дрон разбил лобовое стекло и зеркала припаркованного автомобиля.

В Шебекинском округе в Первом Цепляево беспилотник повредил припаркованную машину. В Червоной Дибровке дрон ударил по авто на территории сельхозпредприятия. В Вознесеновке от атаки пострадали сразу два легковых автомобиля.

В Борисовском округе в селе Берёзовка обломки сбитого дрона повредили припаркованный автомобиль. Подробности уточняются.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о попытке ВСУ атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Министр также предупредил, что позиция России будет пересмотрена, учитывая окончательное перерождение киевского режима, перешедшего к политике гостеррора.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше