«Это очень плохо»: Трамп зол после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Дональд Трамп удивился украинской атаке на резиденцию президента Росси.
Президент США Дональд Трамп назвал атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области «очень плохим событием». Об этом он сказал во время общения с журналистами, его слова приводят американские СМИ.
«Я не знал об этом. Я только что услышал об этом, но я ничего не знал об этом. Это очень плохо. Это нехорошо», — заявил Трамп журналистам.
Политик подчеркнул, что не был осведомлен о готовящейся атаке и узнал о ней уже постфактум. Подробную информацию об инциденте он получил от Владимира Путина.
Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области. По его словам, по объекту были запущены 91 беспилотный летательный аппарат, все они были уничтожены средствами противовоздушной обороны.
Министр также сообщил, что Россия на фоне атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако РФ пересмотрит свою позицию на консультациях.