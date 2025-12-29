Найдены тела двух жертв Богородского маньяка

Тела двух девушек найдены в домовладении богородского преступника.
Тела двух девушек, жертв Богородского маньяка, обнаружены в Московской области в ходе расследования уголовного дела. Они были найдены в компостной яме и колодце на территории домовладения обвиняемого. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.
«Жертв обвиняемый искал преимущественно на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Девушки приезжали к нему в дом, проживали там, а потом в отношении них совершались преступления», — сообщает СК России.
Всего от действий мужчины пострадали пять девушек, двое из которых убиты, а двоим удалось сбежать. Обвиняемый также подвергал насилию, в том числе сексуальному, свою супругу, избивая ее и склоняя к употреблению наркотиков.
Важную для следствия информацию получили от малолетнего сына обвиняемого благодаря работе психологов Главного управления криминалистики СК России. Криминалисты с применением поисковой техники обнаружили тела в компостной яме на глубине двух метров и в колодце. Назначен комплекс экспертиз, следствие продолжается.
Ранее 46-летний житель Богородского округа был задержан в Подмосковье. Его обвинили в убийстве двух девушек, которые приезжали к нему в дом по объявлению, чтобы устроиться няней для ребенка, после чего бесследно исчезли. Одной из них было 19 лет, другой 25.