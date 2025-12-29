Найдены тела двух жертв Богородского маньяка

Ранее 46-летний житель Богородского округа был задержан в Подмосковье. Его обвинили в убийстве двух девушек, которые приезжали к нему в дом по объявлению, чтобы устроиться няней для ребенка, после чего бесследно исчезли. Одной из них было 19 лет, другой 25.