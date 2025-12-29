Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Место захоронения жертв «богородского маньяка» узнали от его девятилетнего сына

Следователям удалось узнать место захоронения тел девушек, убитых «богородским маньяком» Дмитрием Артамошиным, после работы психологов и криминалистов с его девятилетним сыном. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

Следователям удалось узнать место захоронения тел девушек, убитых «богородским маньяком» Дмитрием Артамошиным, после работы психологов и криминалистов с его девятилетним сыном. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

По имеющимся данным, тела погибших нашли на его участке. Одну девушку обнаружили в компостной яме на глубине около двух метров, вторую — в колодце.

По данным судебных материалов, Артамошина заключили под стражу еще 10 ноября. Ему инкриминируется убийство как минимум двух девушек, склонение жертв к употреблению наркотиков, а также изнасилование.

Мужчина знакомился с потерпевшими в интернете. Он приглашал их к себе домой, чтобы устроить на работу няней для его девятилетнего сына. В конце ноября суд продлил Артамошину меру пресечения в виде заключения под стражу.

Позднее две «няни» пропали. Родственники двух девушек обратились в полицию, сообщив об исчезновении близких. В итоге одну из жертв маньяка нашли в больнице под Волгоградом. Девушка рассказала, что сбежала. Что известно о «богородском маньяке», как его поймали и какой срок ему грозит — в материале «Вечерней Москвы».