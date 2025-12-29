В Кургане из горящего дома спасли четверых детей

Пожар в Кургане в жилом доме охватил площадь 80 квадратов.
В Кургане из горящего дома сотрудники МЧС спасли четверых детей и столько же взрослых. Пожар случился в четырехквартирном доме по Акмолинской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.
«В Кургане по улице Акмолинская загорелся жилой четырехквартирный дом. Пострадавших в результате происшествия нет. Сотрудники МЧС России спасли восемь человек, в том числе четверых детей», — сообщает спасательное ведомство.
В борьбе с огнем, который охватил площадь 80 квадратов, участвовали 22 специалиста с применением шести единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный пожароопасный режим работы электросети и электрооборудования.
Ранее в Кургане уже происходили похожие ЧП: в третьем микрорайоне Заозерного при пожаре в девятиэтажке спасатели вытащили из огня двух человек и эвакуировали еще восемь жильцов. Предварительной причиной возгорания также называли проблемы с электрооборудованием.