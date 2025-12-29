Ричмонд
5-летний ребёнок погиб в механизме подъёмника на японском горнолыжном курорте

Пятилетний ребёнок погиб в результате несчастного случая на горнолыжном курорте Асаригава Онсэн в японском городе Отару. Как сообщает The Guardian, мальчика зажало в механизме движущегося подъёмника, система аварийной остановки не сработала.

Источник: Life.ru

Трагедия произошла во время семейного отдыха. Мать ребёнка смогла вручную остановить подъёмник, на освобождение мальчика ушло 40 минут. К этому моменту он уже был без сознания. Несмотря на срочную госпитализацию, врачи не смогли его спасти.

Администрация курорта признала, что система безопасности уже срабатывала в тот день, а другие посетители также жаловались на работу подъёмника. Также выяснилось, что 30-метровая дорожка была установлена шесть лет назад и не была оборудована поручнями.

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье трое детей провалились под лед возле жилого комплекса «Пехра» в Балашихе. Под весом ребят лёд проломился. Один мальчик выбрался сам, а двоим потребовалась помощь очевидцев, которые и спасли их.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.