Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миссия РФ в ООН предложила отключить Starlink Маска на Украине

Миссия Российской Федерации при ООН выступила с инициативой отключить систему спутниковой связи Starlink Илона Маска на территории Украины. По оценке российских дипломатов, это стало бы серьезным шагом к прекращению конфликта. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая представителю США.

Дипломат Дмитрий Полянский предложил отключить Starlink на Украине для завершения конфликта.

Миссия Российской Федерации при ООН выступила с инициативой отключить систему спутниковой связи Starlink Илона Маска на территории Украины. По оценке российских дипломатов, это стало бы серьезным шагом к прекращению конфликта. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая представителю США.

«Такое ощущение, что у вас часы где‑то на год назад отстают, но не суть. Кстати говоря, если вы хотите действительно помочь нам закончить войну с Украиной, как вы выражаетесь, то прекращение деструктивных действий со стороны Starlink очень сильно помогло бы», — заявил представителю США Дмитрий Полянский на неформальном заседании Совбеза ООН.

Полянский напомнил, что Starlink «фактически стал составной частью системы государственного и военного управления Украины при непосредственной финансовой поддержке Пентагона». Дипломат также раскрыл, что ВСУ применяют космические аппараты SpaceX для связи между подразделениями, корректировки артиллерийского огня, управления беспилотниками и безэкипажными катерами — в том числе при ударах по гражданским объектам.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на разведслужбы НАТО сообщало, что в альянсе подозревают Россию в разработке нового противоспутникового оружия, якобы способного поражать группировку Starlink и ограничивать преимущества Запада в космосе при поддержке Украины. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва выступает против размещения оружия в космосе и настаивает на его мирном использовании.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше