Миссия РФ в ООН предложила отключить Starlink Маска на Украине

Дипломат Дмитрий Полянский предложил отключить Starlink на Украине для завершения конфликта.
Миссия Российской Федерации при ООН выступила с инициативой отключить систему спутниковой связи Starlink Илона Маска на территории Украины. По оценке российских дипломатов, это стало бы серьезным шагом к прекращению конфликта. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая представителю США.
«Такое ощущение, что у вас часы где‑то на год назад отстают, но не суть. Кстати говоря, если вы хотите действительно помочь нам закончить войну с Украиной, как вы выражаетесь, то прекращение деструктивных действий со стороны Starlink очень сильно помогло бы», — заявил представителю США Дмитрий Полянский на неформальном заседании Совбеза ООН.
Полянский напомнил, что Starlink «фактически стал составной частью системы государственного и военного управления Украины при непосредственной финансовой поддержке Пентагона». Дипломат также раскрыл, что ВСУ применяют космические аппараты SpaceX для связи между подразделениями, корректировки артиллерийского огня, управления беспилотниками и безэкипажными катерами — в том числе при ударах по гражданским объектам.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на разведслужбы НАТО сообщало, что в альянсе подозревают Россию в разработке нового противоспутникового оружия, якобы способного поражать группировку Starlink и ограничивать преимущества Запада в космосе при поддержке Украины. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва выступает против размещения оружия в космосе и настаивает на его мирном использовании.