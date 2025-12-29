Миссия РФ в ООН предложила отключить Starlink Маска на Украине

«Такое ощущение, что у вас часы где‑то на год назад отстают, но не суть. Кстати говоря, если вы хотите действительно помочь нам закончить войну с Украиной, как вы выражаетесь, то прекращение деструктивных действий со стороны Starlink очень сильно помогло бы», — заявил представителю США Дмитрий Полянский на неформальном заседании Совбеза ООН.