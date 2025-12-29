Тела жертв Богородского маньяка нашли в яме и колодце

В Московской области при расследовании уголовного дела в отношении жителя Богородского округа обнаружены тела двух девушек, сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, мужчина обвиняется в убийстве двух девушек, склонении к употреблению наркотиков ещё двух потерпевших, а также в ряде других преступлений. В ходе расследования была установлена ещё одна потерпевшая, таким образом, от действий обвиняемого пострадали пять девушек. Двое из них погибли, двум удалось сбежать из его дома.
Следователи также установили, что мужчина подвергал насилию собственную супругу, в том числе избивал её и склонял к употреблению наркотиков.
По версии следствия, обвиняемый искал жертв через интернет-сервисы объявлений, размещая предложения о поиске няни для ребёнка. Девушки приезжали к нему, проживали в доме, после чего в отношении них совершались преступления. Две потерпевшие после этого пропали, а сам мужчина отрицал свою причастность к их исчезновению.
Важную информацию следствию удалось получить после работы специалистов-психологов с малолетним сыном обвиняемого. В ходе осмотра территории домовладения с применением поисковой техники криминалисты обнаружили тело одной из девушек в компостной яме на глубине около двух метров, а тело второй — в колодце.
В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается сбор и закрепление доказательств.
Ранее сообщалось, что в рамках этого дела были найдены тела пропавших Марии В. и Алёны Б.