Тела жертв Богородского маньяка нашли в яме и колодце

По данным следствия, мужчина обвиняется в убийстве двух девушек, склонении к употреблению наркотиков ещё двух потерпевших, а также в ряде других преступлений. В ходе расследования была установлена ещё одна потерпевшая, таким образом, от действий обвиняемого пострадали пять девушек. Двое из них погибли, двум удалось сбежать из его дома.