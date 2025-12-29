В Петербурге подсудимый сбежал из суда перед оглашением приговора

«Обвиняемый в уклонении от административного надзора, сопряженном с административным правонарушением (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ), Сергей Байков покинул здание Московского районного суда, когда судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. После оглашения состоялось постановление о розыске», — сказала Лебедева.