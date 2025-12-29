Ричмонд
В Петербурге подсудимый сбежал из суда перед оглашением приговора

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге подсудимый сбежал из здания Московского районного суда перед оглашением приговора, он объявлен в розыск, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Источник: © РИА Новости

«Обвиняемый в уклонении от административного надзора, сопряженном с административным правонарушением (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ), Сергей Байков покинул здание Московского районного суда, когда судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. После оглашения состоялось постановление о розыске», — сказала Лебедева.

Она уточнила, что ранее Байков был судим за грабежи, кражи, незаконный оборот наркотиков, хулиганство, изготовление поддельных денег, побои и угрозу убийством, не раз привлекался к административной ответственности.

До постановления приговора Байков находился под обязательством о явке, ему вменялось нарушение порядка административного надзора, под которым он должен был находиться в течение 8 лет до 2032 года. На процесс обвиняемый был доставлен принудительно.