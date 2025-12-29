Ричмонд
В Челябинской области из-за гирлянды случился крупный пожар

В Челябинской области из-за гирлянды случился крупный пожар, который уничтожил два автомобиля и гараж. Об этом сообщает МЧС.

«В селе Кизильское произошел пожар в частном домовладении. Хозяев в момент ЧП дома не было. Жилье не пострадало, но огонь успел уничтожить гараж и два легковых автомобиля. В результате доследственной проверки установлено, что причиной инцидента стал аварийный режим работы электросети в помещении гаража: в розетку была подключена гирлянда для украшения двора», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве также отметили, что у многих жителей в ходу гирлянды низкого качества, которые не рассчитаны на серьезный срок эксплуатации. При длительном использовании в них может произойти замыкание.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме в Коркино под Челябинском. Женщина и ребенок надышались гарью. Они были переданы медикам скорой.