Два грузовика столкнулись на 105-м километре МКАД

В тот же день на внутренней стороне 105-го километра МКАД произошла авария. В результате ДТП движение было затруднено на 2,3 километра. Водителей призывали выбирать пути объезда. Спустя пять минут после сообщения о ДТП в Дептрансе сообщили, что движение удалось восстановить.