Роковая помощь: мужчина погиб в ДТП на трассе под Сургутом, цепляя трос

На Тюменском тракте под Сургутом (ХМАО) произошло смертельное ДТП между автомобилями Toyota и Datsun. По предварительным данным, одна из машин стояла на обочине, когда в нее врезалась другая. Погибший в момент аварии цеплял трос. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.