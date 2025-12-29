Роковая помощь: мужчина погиб в ДТП на трассе под Сургутом, цепляя трос

ДТП произошло в условиях снегопада (архивное фото).
На Тюменском тракте под Сургутом (ХМАО) произошло смертельное ДТП между автомобилями Toyota и Datsun. По предварительным данным, одна из машин стояла на обочине, когда в нее врезалась другая. Погибший в момент аварии цеплял трос. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Остановился помочь. Но, к сожалению, уже некому было, мужчина скончался», — поделился подписчик telegram-канала «Сургут новостной». В другом сообществе очевидец сообщил, что водитель цеплял трос, находясь между машинами, когда произошло ДТП. Еще два человека были рядом — их отбросило от удара в стороны.
В результате происшествия погиб 36-летний водитель Toyota. Еще двое пассажиров Datsun получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Автомобили столкнулись в районе поворота на Юность.
На месте работали сотрудники ГИБДД, бригады скорой помощи и пожарно-спасательные подразделения. Движение по Тюменскому тракту было затруднено. Судя по кадрам с места аварии, столкновение, скорее всего, произошло в условиях снегопада.
Ранее на этой же автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск уже происходили смертельные аварии. Утром 14 декабря на 475-м километре трассы столкнулись KIA и автомобиль ГАЗ, в результате чего погибла 63-летняя пассажирка из Сургута, оба водителя получили травмы, а грузовик после удара перевернулся и загорелся.