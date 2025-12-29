СК опубликовал видео с места обнаружения тел жертв богородского маньяка

Напомним, ранее в Подмосковье был задержан серийный преступник, использовавший фальшивые объявления о вакансиях нянь для похищения девушек. По данным следствия, фигурантом дела является 46-летний россиянин Дмитрий Артамошин, уже имевший неснятую судимость. На допросах он отказался признавать вину. В ходе расследования выяснилось, что у подозреваемого была одержимость числом 27: он систематически связывал с ним ключевые детали преступлений, включая время и обстоятельства хищения имущества жертв.