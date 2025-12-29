СК опубликовал видео с места обнаружения тел жертв богородского маньяка

«Богородский маньяк» прятал тела жертв в колодце и компостной яме у себя дома. Видео © Telegram / СК Подмосковья.
Одна из жертв была найдена в компостной яме на глубине двух метров, вторая — в колодце на территории домовладения обвиняемого. Согласно данным следствия, всего от действий мужчины пострадали пять девушек. Подозреваемый искал жертв через интернет, приглашая их в качестве нянь для своего ребёнка.
Также следствие установило, что мужчина подвергал насилию, в том числе сексуальному, и склонял к употреблению наркотиков супругу. Важную информацию о местах захоронения удалось получить после беседы с малолетним сыном обвиняемого. В настоящее время по делу назначен комплекс судебных экспертиз, сбор доказательств продолжается.
Напомним, ранее в Подмосковье был задержан серийный преступник, использовавший фальшивые объявления о вакансиях нянь для похищения девушек. По данным следствия, фигурантом дела является 46-летний россиянин Дмитрий Артамошин, уже имевший неснятую судимость. На допросах он отказался признавать вину. В ходе расследования выяснилось, что у подозреваемого была одержимость числом 27: он систематически связывал с ним ключевые детали преступлений, включая время и обстоятельства хищения имущества жертв.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.