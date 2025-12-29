Ричмонд
В Германии неизвестный угрожал ножом прихожанам в церкви

БЕРЛИН, 29 дек — РИА Новости. Неизвестный ворвался с ножом в церковь в немецком городе Роттенбург и угрожал прихожанам, передает агентство dpa со ссылкой на полицию.

Источник: © РИА Новости

«Мужчина ворвался в церковь в Роттенбурге на земле Баден-Вюртемберг и угрожал ножом прихожанам», — говорится в материале.

Как сообщили в полиции, в ходе инцидента никто из присутствующих в церкви не пострадал, однако нарушитель повредил религиозные предметы. Выйдя из церкви, он направился на рыночную площадь, где и был обнаружен вызванными на место происшествия сотрудниками полиции. Увидев стражей порядка, злоумышленник бросил нож к их ногам, после чего был задержан.

По информации dpa, речь идет о 30-летнем мужчине, ранее уже попадавшем в поле зрения полиции. Сообщается, что его доставили в специализированную клинику.