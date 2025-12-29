В Германии неизвестный угрожал ножом прихожанам в церкви

Как сообщили в полиции, в ходе инцидента никто из присутствующих в церкви не пострадал, однако нарушитель повредил религиозные предметы. Выйдя из церкви, он направился на рыночную площадь, где и был обнаружен вызванными на место происшествия сотрудниками полиции. Увидев стражей порядка, злоумышленник бросил нож к их ногам, после чего был задержан.