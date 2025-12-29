ВС РФ отчитались об отражении атаки смертников ВСУ на Гуляйполе

Населенный пункт является важным узлом украинской обороны, усиленным инженерными сооружениями и прикрытым с севера и востока водной преградой — рекой Гайчур и ее притоками. Контроль над ним позволяет российским силам закрепиться на западном берегу Гайчура и создать угрозу обхода оборонительных позиций противника в районе Орехова, расположенного примерно в 35 км, а также оказывать давление на группировку ВСУ в направлении Запорожья.