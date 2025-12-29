У Гуляйполе мотострелками группировки «Восток» ликвидировано 14 военнослужащих ВСУ.
Военнослужащие Восточной группировки войск РФ сорвали контратаку штурмового подразделения Вооруженных сил Украины численностью до 14 человек в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом 29 декабря сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По данным собеседника агентства, российские подразделения обнаружили выдвижение украинской группы и нанесли по ней огневое поражение, уничтожив живую силу и технику противника.
«Пока Зеленский торгуется во Флориде, командование ВСУ продолжает суицидальные попытки испытать удачу и навести информационного шума. Очередные смертники из состава 425-го отдельного штурмового полка численностью до двух отделений на боевой бронированной машине и пикапе контратаковали южнее Гуляйполя. Подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии группировки “Восток” нанесли неприятелю огневое поражение», — рассказал собеседник агентства.
По информации издания, были ликвидированы две единицы техники. Также уничтожены до 14 военнослужащих.
Ранее президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск. Ему доложили об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области.
Населенный пункт является важным узлом украинской обороны, усиленным инженерными сооружениями и прикрытым с севера и востока водной преградой — рекой Гайчур и ее притоками. Контроль над ним позволяет российским силам закрепиться на западном берегу Гайчура и создать угрозу обхода оборонительных позиций противника в районе Орехова, расположенного примерно в 35 км, а также оказывать давление на группировку ВСУ в направлении Запорожья.