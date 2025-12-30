СМИ: Пьяный петербуржец убил мужчину, который пытался его успокоить

Пьяный житель Санкт-Петербурга убил мужчину, который пытался его успокоить. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщил канал РЕН ТВ.
— Мужчина начал скандалить в одной из точек розничной сети. На его действия отреагировал другой участник конфликта и попытался успокоить дебошира. В ответ тот ударил его ножом, — сказано в Telegram-канале портала.
Уточняется, что от полученной травмы пострадавший умер. В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты.
29 декабря сын районного депутата в Дагестане вместе с друзьями разгромил продуктовый магазин в Кумторкалинском районе. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов.
В соцсетях распространились кадры, на которых группа молодых людей ворвалась в торговую точку. Один из них, грубо толкнув продавца, взял из холодильника спиртное и позже швырнул бутылки в женщину. В это время его приятели громили магазин, стуча по стеклу холодильников и пиная окна.