Лавров: запад осознает стратегическую инициативу ВС РФ на Украине

«Наша принципиальная линия остается неизменной. Стратегическая инициатива полностью у российской армии, и на Западе это понимают. Буквально на днях президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны России и отвечая на вопросы в рамках прямой линии, вновь четко подтвердил: цели СВО будут достигнуты — предпочтительно переговорным путем, но, если потребуется, военными средствами», — сказал министр в интервью РИА Новости.