Лавров: запад осознает стратегическую инициативу ВС РФ на Украине

Сергей Лавров напомнил слова Владимира Путина, что цели СВО будут достигнуты.
Стратегическая инициатива в зоне спецоперации на Украине полностью принадлежит российской армии, и это осознают на Западе. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью агентству РИА Новости.
«Наша принципиальная линия остается неизменной. Стратегическая инициатива полностью у российской армии, и на Западе это понимают. Буквально на днях президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны России и отвечая на вопросы в рамках прямой линии, вновь четко подтвердил: цели СВО будут достигнуты — предпочтительно переговорным путем, но, если потребуется, военными средствами», — сказал министр в интервью РИА Новости.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва намерена довести специальную военную операцию на Украине до логического завершения и достижения всех поставленных целей. Российские власти подчеркивали готовность к мирным переговорам и рассмотрению предложений, в том числе инициатив Вашингтона, однако отмечали, что приоритетом остается обеспечение долгосрочной безопасности РФ и ее граждан.