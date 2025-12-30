Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: запад осознает стратегическую инициативу ВС РФ на Украине

Стратегическая инициатива в зоне спецоперации на Украине полностью принадлежит российской армии, и это осознают на Западе. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью агентству РИА Новости.

Сергей Лавров напомнил слова Владимира Путина, что цели СВО будут достигнуты.

Стратегическая инициатива в зоне спецоперации на Украине полностью принадлежит российской армии, и это осознают на Западе. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью агентству РИА Новости.

«Наша принципиальная линия остается неизменной. Стратегическая инициатива полностью у российской армии, и на Западе это понимают. Буквально на днях президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны России и отвечая на вопросы в рамках прямой линии, вновь четко подтвердил: цели СВО будут достигнуты — предпочтительно переговорным путем, но, если потребуется, военными средствами», — сказал министр в интервью РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва намерена довести специальную военную операцию на Украине до логического завершения и достижения всех поставленных целей. Российские власти подчеркивали готовность к мирным переговорам и рассмотрению предложений, в том числе инициатив Вашингтона, однако отмечали, что приоритетом остается обеспечение долгосрочной безопасности РФ и ее граждан.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше