Трагедия в общественном транспорте: пассажир умер в калининградском троллейбусе № 7

Мужчине стало плохо в салоне.

В калининградском троллейбусе маршрута № 7 скончался пожилой мужчина. Об этом «Клопс» сообщили на предприятии.

Инцидент произошёл вечером в понедельник, 29 декабря, на Московском проспекте (остановка «улица Кутаисская») при следовании из центра города.

Очевидцы утверждают, что мужчине стало плохо на заднем сиденье. Пассажиры вызвали скорую помощь, однако к моменту её прибытия человек уже умер. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В начале декабря также на Московском проспекте умер пассажир автобуса.