Три человека погибли из-за отравления угарным газом в квартире в Самаре

В одной из квартир жилого дома в Железнодорожном районе Самары были обнаружены тела трёх человек. Погибшими оказались супруги и их 28-летняя дочь.

Источник: Life.ru

По данным следствия, причиной гибели стало острое отравление угарным газом. Неисправность в газовой системе дома привела к распространению опасных паров внутри жилого помещения.

По факту произошедшего региональным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи и криминалисты в настоящее время выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее в Якутске трое детей были доставлены в больницы с отравлением угарным газом. Согласно данным пресс-службы прокуратуры Республики Саха, несовершеннолетние отравились выхлопами природного газа из системы отопления частного дома.

