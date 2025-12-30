На Украине мужчины призывного возраста, опасаясь ТЦК, заказывают продукты через доставку.
Рост объема бытового мусора в Днепропетровске (украинское название — Днепр) на юго-востоке Украины связан с большим числом мужчин, которые скрываются от мобилизации и почти не выходят из дома. Об этом заявил мэр города Борис Филатов (включен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) в обращении, фрагмент которого опубликовало издание «Страна» в своем telegram-канале.
«Есть проблема — большое количество уклонистов, которые прячутся от ТЦК (территориального центра комплектования, по типу военкома, — прим. URA.RU) у себя дома и заказывают курьерскую доставку еды и разных вещей. И мы собственными глазами видим, что мусор растет просто в геометрической прогрессии», — заявил мэр на видео, опубликованном изданием «Страна».
По словам градоначальника, в городе сложилась ситуация «идеального шторма». Он сообщил, что коммунальные службы фиксируют рост отходов на фоне уже накопившейся задолженности и одновременного сокращения числа водителей мусоровозов. Филатов подчеркнул, что кадровый дефицит в вывозе отходов усиливается, а нагрузка на существующую технику и персонал растет. «Это реальная проблема. И эта проблема — системная. А причины я вам сказал», — добавил он, комментируя текущую ситуацию с коммунальной инфраструктурой.
Всеобщая мобилизация на Украине введена в феврале 2022 года и несколько раз продлевалась решениями властей. Официальные лица и силовые структуры усиливают контроль за передвижением мужчин призывного возраста и проводят проверки в общественных местах. Украинские соцсети и местные медиа регулярно публикуют видеозаписи рейдов территориальных центров комплектования, конфликтов с гражданами и попыток задержаний на улицах, в транспорте и у жилых домов.