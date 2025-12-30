В Днепре уклонисты живут на доставках еды, много мусорят и не выходят из дома

По словам градоначальника, в городе сложилась ситуация «идеального шторма». Он сообщил, что коммунальные службы фиксируют рост отходов на фоне уже накопившейся задолженности и одновременного сокращения числа водителей мусоровозов. Филатов подчеркнул, что кадровый дефицит в вывозе отходов усиливается, а нагрузка на существующую технику и персонал растет. «Это реальная проблема. И эта проблема — системная. А причины я вам сказал», — добавил он, комментируя текущую ситуацию с коммунальной инфраструктурой.