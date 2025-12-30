В Ростове-на-Дону спасатели вызволили собаку и её слепого щенка из ледяной реки

Ранее Life.ru писал, что волонтёры в Тольятти изъяли 132 собаки из квартиры, где животные содержались в ужасающих условиях: их держали в тесноте, без пищи и воды, в антисанитарной обстановке. Все спасённые собаки были переданы в приют. Многие из спасённых собак находились в критическом состоянии.