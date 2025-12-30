Ричмонд
В Ростове-на-Дону спасатели вызволили собаку и её слепого щенка из ледяной реки

В Ростове-на-Дону произошла трогательная операция по спасению двух собак, отрезанных от берега на маленьком каменном островке посреди ледяной реки. Спасатели на лодке подплыли к животным, которые могли погибнуть при подъёме воды. Об этом сообщила областная служба спасения на воде.

Источник: Life.ru

Сотрудники спасательной службы, патрулируя береговую линию реки Дон, услышали слабый писк. На небольшом островке они обнаружили слепого щенка спаниеля, жалобно скулившего рядом со своей матерью. Сейчас с собаками всё в порядке: их согрели, накормили и временно разместили в тёплом помещении.

Как именно они оказались в такой опасной ситуации, неизвестно. Сотрудники службы спасения сейчас ищут для них прежних или новых ответственных хозяев.

Ранее Life.ru писал, что волонтёры в Тольятти изъяли 132 собаки из квартиры, где животные содержались в ужасающих условиях: их держали в тесноте, без пищи и воды, в антисанитарной обстановке. Все спасённые собаки были переданы в приют. Многие из спасённых собак находились в критическом состоянии.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.