В Ростове-на-Дону спасатели вызволили собаку и её слепого щенка из ледяной реки

Сотрудники спасательной службы, патрулируя береговую линию реки Дон, услышали слабый писк. На небольшом островке они обнаружили слепого щенка спаниеля, жалобно скулившего рядом со своей матерью. Сейчас с собаками всё в порядке: их согрели, накормили и временно разместили в тёплом помещении.
Как именно они оказались в такой опасной ситуации, неизвестно. Сотрудники службы спасения сейчас ищут для них прежних или новых ответственных хозяев.
Ранее Life.ru писал, что волонтёры в Тольятти изъяли 132 собаки из квартиры, где животные содержались в ужасающих условиях: их держали в тесноте, без пищи и воды, в антисанитарной обстановке. Все спасённые собаки были переданы в приют. Многие из спасённых собак находились в критическом состоянии.
