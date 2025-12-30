МИД РФ: произошел обмен пленных в формате 2500 на 2500 человек

Россия в результате достигнутых договоренностей с Украиной вернула около 2,3 тыс. воинов и порядка 170 гражданских.
По итогам стамбульских переговоров в Россию вернулись примерно 2,3 тысячи военнослужащих и около 170 гражданских лиц. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
«В результате договоренностей, достигнутых в Стамбуле, удалось вернуть на родину в Россию приблизительно 2,3 тысячи наших воинов и около 170 гражданских лиц. Что касается украинской стороны, то им было возвращено порядка 2,4 тысячи военнослужащих и тоже около 170 гражданских лиц», — заявил Галузин в интервью газете «Известия».
Ранее самолет с российскими военнослужащими и гражданскими лицами, освобожденными из украинского плена, совершил посадку на одном из аэродромов Московской области. Сначала освобожденных доставили на территорию Белоруссии, где им была предоставлена необходимая психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем в России они будут проходить лечение и курс реабилитации в профильных медицинских учреждениях.