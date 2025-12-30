МИД РФ: произошел обмен пленных в формате 2500 на 2500 человек

Ранее самолет с российскими военнослужащими и гражданскими лицами, освобожденными из украинского плена, совершил посадку на одном из аэродромов Московской области. Сначала освобожденных доставили на территорию Белоруссии, где им была предоставлена необходимая психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем в России они будут проходить лечение и курс реабилитации в профильных медицинских учреждениях.