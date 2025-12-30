Трамп о разговоре с Путиным, Зеленским и Нетаньяху: самое главное о прошедших переговорах во Флориде

Отдельно Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент США выразил надежду на нормализацию отношений между Тель-Авивом и новым руководством Сирии. По словам Трампа, он отменил санкции против Дамаска именно для того, чтобы создать возможность для такого диалога. Американский лидер отметил, что обе стороны заинтересованы в стабильном переходном периоде для Сирии, и эта тема станет одним из предметов их переговоров.