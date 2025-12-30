Трамп о разговоре с Путиным, Зеленским и Нетаньяху: самое главное о прошедших переговорах во Флориде

Дональд Трамп считает, что Киев не должен был атаковать резиденцию президента России.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он состоялся после того, как киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА. Глава американского государства резко раскритиковал действия Украины. Основные тезисы диалога, а также заявления Трампа по Ближнему Востоку читайте в материале URA.RU.
О реакции Дональда Трампа на атаку и его разговоре с Владимиром Путиным.
Президент США сообщил, что узнал об атаке беспилотников на резиденцию Владимира Путина лично от президента РФ во время их телефонного разговора. Комментируя инцидент с нападением, американский лидер заявил, что считает это событие «очень плохим» и подчеркнул, что оно произошло в «деликатный момент».
Президент США эмоционально отреагировал атаку на дом российского лидера.
Трамп выразил возмущение, заявив, что «очень разозлился», и пояснил свою позицию: «Одно дело обороняться, потому что они обороняются. Другое дело — атаковать его дом». Трамп прямо указал, что ВСУ нельзя было этого делать.
Трамп считает, что Путин — профи в сложных вопросах.
Телефонный разговор с Путиным, по мнению Трампа, был очень продуктивным.
Трамп охарактеризовал этот разговор как «крайне продуктивный» и «очень хороший». Он отметил, что Владимир Путин, по его мнению, «лучше всех в мире разбирается в сложных вопросах».
При каких условиях будет мирное соглашение по Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что для достижения мира на Украине предстоит решить ряд сложных вопросов. По его словам, конфликт продолжает нести тяжелые потери: только за последний месяц украинская армия потеряла, по его утверждению, 26 тысяч военнослужащих погибшими.
Заявления Трампа по Ближнему Востоку.
Отдельно Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент США выразил надежду на нормализацию отношений между Тель-Авивом и новым руководством Сирии. По словам Трампа, он отменил санкции против Дамаска именно для того, чтобы создать возможность для такого диалога. Американский лидер отметил, что обе стороны заинтересованы в стабильном переходном периоде для Сирии, и эта тема станет одним из предметов их переговоров.
Позиция США по ХАМАСу и Ирану.
ХАМАС, по словам Трампа, обязан разоружиться.
Трамп затронул вопросы региональной безопасности, предупредив палестинское движение ХАМАС о необходимости выполнить обязательства по разоружению в кратчайшие сроки, пригрозив в противном случае серьезными последствиями. Он также высказал обеспокоенность относительно ядерной программы Ирана, заявив, что, по имеющейся у США информации, Тегеран продолжает наращивать мощности на новых, известных американской разведке объектах, сменив локации после предыдущих ударов.