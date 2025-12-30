Остановку оцепили в районе Ясенево из-за предмета, похожего на гранату

24 ноября прохожие обнаружили муляж гранаты около мусорного контейнера у станции МЦД-2 «Красный строитель». К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва». После осмотра выяснилось, что находка не представляет опасности.