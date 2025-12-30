Остановку оцепили в районе Ясенево из-за предмета, похожего на гранату

Территорию вокруг остановки в Москве оцепили из-за предмета, похожего на гранату. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщило ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.
— На остановке в районе Ясенево прохожие нашли предмет, похожий на гранату. В целях безопасности территорию оцепили, — сказано в статье.
На место прибыли специалисты и установили, что обнаруженный предмет является страйкбольной гранатой и не представляет опасности.
В настоящее время оцепление снято, уточнило агентство.
24 ноября прохожие обнаружили муляж гранаты около мусорного контейнера у станции МЦД-2 «Красный строитель». К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва». После осмотра выяснилось, что находка не представляет опасности.
Ранее жители подмосковного Клина обнаружили на остановке общественного транспорта на улице Гайдара подозрительную пачку 100-рублевых купюр. На место вызвали полицию. Позднее стало известно, что купюры не представляют опасности. Подозрительной находкой оказались билеты «банка приколов».