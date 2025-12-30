Экс-мэр Ярославля Урлашов выйдет из колонии 30 декабря

Ранее источник сообщал РИА Новости, что срок заключения Урлашова истекает 2 января.
«Отпускают 30 декабря. Во сколько — трудно сказать, думаю, после 10 утра, а там как пойдет», — сказал собеседник агентства.
Урлашов летом 2016 года получил 12,5 года колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции. Его помощника Алексея Лопатина приговорили к 7 годам колонии. Еще один фигурант дела, бывший заммэра Дмитрий Донсков, был оправдан.
Как установил суд, Урлашов и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить.