Экс-мэр Ярославля Урлашов выйдет из колонии 30 декабря

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов выйдет из колонии в Твери 30 декабря, сообщил РИА Новости информированный источник.

Источник: © РИА Новости

Ранее источник сообщал РИА Новости, что срок заключения Урлашова истекает 2 января.

«Отпускают 30 декабря. Во сколько — трудно сказать, думаю, после 10 утра, а там как пойдет», — сказал собеседник агентства.

Урлашов летом 2016 года получил 12,5 года колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции. Его помощника Алексея Лопатина приговорили к 7 годам колонии. Еще один фигурант дела, бывший заммэра Дмитрий Донсков, был оправдан.

Как установил суд, Урлашов и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить.