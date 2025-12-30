В Дальнегорске пассажирка такси избила женщину-водителя после поездки

Как сообщил Telegram‑канал «Полиция Приморья», за помощью в межмуниципальный отдел МВД России «Дальнегорский» обратилась местная жительница, работающая в такси. Она рассказала, что после завершения одной из поездок поссорилась с клиенткой. Поводом стал испачканный салон автомобиля и отказ пассажирки оплатить химчистку. Во время ссоры, по словам заявительницы, пассажирка несколько раз ударила ее.