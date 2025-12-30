Ричмонд
В Дальнегорске пассажирка такси избила женщину-водителя после поездки

Поводом для ссоры стал испачканный салон машины и отказ пассажирки платить за химчистку.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Дальнегорска разбирается в конфликте между пассажиркой и 26‑летней женщиной‑таксистом, в результате которого водитель получила травмы.

Как сообщил Telegram‑канал «Полиция Приморья», за помощью в межмуниципальный отдел МВД России «Дальнегорский» обратилась местная жительница, работающая в такси. Она рассказала, что после завершения одной из поездок поссорилась с клиенткой. Поводом стал испачканный салон автомобиля и отказ пассажирки оплатить химчистку. Во время ссоры, по словам заявительницы, пассажирка несколько раз ударила ее.

Полицейские установили, кто именно был второй участницей конфликта: ей оказалась 21‑летняя ранее не судимая местная жительница. Обе женщины опрошены. Пострадавшую направили на судебно‑медицинскую экспертизу, чтобы определить степень вреда здоровью.

По результатам проверки полиция примет процессуальное решение.