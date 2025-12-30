Ричмонд
В Одессе и Харькове на Украине прогремели взрывы

На Украине объявлена тревога с воздуха, по информации украинских журналистов, в Одессе и Харькове на фоне включённых сирен произошли взрывы.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Одессе и Харькове, следует из сообщений украинских средств массовой информации.

По данным украинского телеканала «Общественное», в Одессе прогремел один взрыв.

«В Одессе прозвучал взрыв», — говорится в сообщении.

Кроме того, взрывы произошли в Харькове.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской и Харьковской областях включены сирены.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

В декабре в Одесской области после взрывов загорелись объекты портовой и энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне воздушной тревоги произошли новые взрывы.

Также стало известно, что на Украине прогремели серии взрывов. Так, взрывы произошли в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях, а также в районах Запорожской области, которые находятся под контролем Вооружённых сил Украины.

