В Одессе и Харькове на Украине прогремели взрывы

Взрывы произошли в Одессе и Харькове, следует из сообщений украинских средств массовой информации.
По данным украинского телеканала «Общественное», в Одессе прогремел один взрыв.
«В Одессе прозвучал взрыв», — говорится в сообщении.
Кроме того, взрывы произошли в Харькове.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской и Харьковской областях включены сирены.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
В декабре в Одесской области после взрывов загорелись объекты портовой и энергетической инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне воздушной тревоги произошли новые взрывы.
Также стало известно, что на Украине прогремели серии взрывов. Так, взрывы произошли в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях, а также в районах Запорожской области, которые находятся под контролем Вооружённых сил Украины.