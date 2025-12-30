Дикие кабаны парализовали работу испанского аэропорта Ла-Корунья почти на два часа

Стадо диких кабанов проникло на взлётно-посадочную полосу международного аэропорта Ла-Корунья в Испании, что привело к почти двухчасовой остановке его работы. Об этом сообщает Euro Weekly News.
Инцидент произошёл 27 декабря, когда животные бегали по полосе, создавая угрозу безопасности полётов.
Работа аэропорта возобновилась только после того, как кабанов удалось прогнать. Каким образом они преодолели ограждение неизвестно.
