Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила об операции в Йемене

ДОХА, 30 дек — РИА Новости. Командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене объявило о военной операции в восточной провинции Хадрамаут на фоне ее захвата силами Переходного совета Южного Йемена, призвав гражданских лиц покинуть порт в городе Эль-Мукалла.

Источник: AP 2024

«Мы требуем от гражданских лиц немедленно покинуть порт Аль-Мукалла с целью обеспечить их защиту во время проведения военной операции», — передало Саудовское агентство новостей SPA обращение коалиции.

Ранее Саудовская Аравия призвала Переходный совет, который в начале декабря захватил власть в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра на востоке Йемена, прекратить эскалацию и откликнуться на ее призыв убрать свои войска из восточных провинций, передав военные позиции силам «Щит родины», которые подчиняются главе Руководящего президентского совета Йемена Рашаду аль-Алими. Он осудил захват восточных провинций и призвал Эр-Рияд оказать военную поддержку в их возвращении под контроль международно признанных властей.