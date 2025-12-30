Коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила об операции в Йемене

Ранее Саудовская Аравия призвала Переходный совет, который в начале декабря захватил власть в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра на востоке Йемена, прекратить эскалацию и откликнуться на ее призыв убрать свои войска из восточных провинций, передав военные позиции силам «Щит родины», которые подчиняются главе Руководящего президентского совета Йемена Рашаду аль-Алими. Он осудил захват восточных провинций и призвал Эр-Рияд оказать военную поддержку в их возвращении под контроль международно признанных властей.