США ударили дронами по порту Венесуэлы

«Этот объект использовался для хранения наркотиков и их погрузки на корабли, поэтому было принято решение его уничтожить», — сообщил телеканалу один из собеседников, знакомый с деталями операции. Как передает CNN, операцию проводило ЦРУ в рамках кампании по борьбе с наркоторговлей в Карибском регионе. Американские власти полагают, что на этом причале хранили наркотики и загружали их на суда для дальнейшей отправки в другие страны. Жертв и пострадавших в результате атаки нет — в момент удара на объекте никого не было.