США ударили дронами по порту Венесуэлы

США в середине декабря нанесли удар беспилотниками по портовому объекту на побережье Венесуэлы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американских ведомствах. По их данным, удар пришелся по удаленному причалу, который власти США считают базой венесуэльной преступной группировки «Трен де Арагуа».
«Этот объект использовался для хранения наркотиков и их погрузки на корабли, поэтому было принято решение его уничтожить», — сообщил телеканалу один из собеседников, знакомый с деталями операции. Как передает CNN, операцию проводило ЦРУ в рамках кампании по борьбе с наркоторговлей в Карибском регионе. Американские власти полагают, что на этом причале хранили наркотики и загружали их на суда для дальнейшей отправки в другие страны. Жертв и пострадавших в результате атаки нет — в момент удара на объекте никого не было.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что на прошлой неделе американские военные уничтожили на территории Венесуэлы «крупный объект». В Вашингтоне это объясняют борьбой с наркотрафиком. 19 декабря Трамп также сказал, что не исключает войны США с Венесуэлой.
После этого он объявил венесуэльские власти «иностранной террористической организацией» и распорядился блокировать подсанкционные нефтяные танкеры, идущие в республику и из нее. В Каракасе назвали такие шаги провокацией и нарушением международных соглашений. В МИД России заявили, что США сознательно обостряют ситуацию вокруг Венесуэлы и создают угрозу безопасности судоходства в регионе.