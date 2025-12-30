Курьер телефонных мошенников похитил у пенсионера под Новосибирском почти миллион рублей

Перед судом предстанет 37-летний мужчина. Его обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество в крупном размере.
По данным следствия, обвиняемый действовал в составе группы с неустановленными лицами. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, злоумышленники убедили пенсионера, что он якобы подозревается в пособничестве терроризму. Чтобы «снять подозрения», мужчине предложили передать все накопления через курьера.
Испугавшись, пенсионер отдал мошенникам 440 тысяч рублей. Обвиняемый получил деньги, передал их соучастникам, оставив часть суммы себе.
На следующий день злоумышленники попытались забрать еще 510 тысяч рублей, однако родственники пенсионера вовремя обратились в полицию. Курьера задержали при передаче денег.
В ходе расследования мужчина полностью признал вину, но ущерб не возместил. Уголовное дело направлено в Черепановский районный суд.