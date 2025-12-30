Курьер телефонных мошенников похитил у пенсионера под Новосибирском почти миллион рублей

По данным следствия, обвиняемый действовал в составе группы с неустановленными лицами. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, злоумышленники убедили пенсионера, что он якобы подозревается в пособничестве терроризму. Чтобы «снять подозрения», мужчине предложили передать все накопления через курьера.