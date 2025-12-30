В массовом ДТП на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске пострадали три человека

По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Vezel, двигаясь со стороны Восточного шоссе, при развороте не уступил дорогу и совершил столкновение с машинами Nissan Leaf и Toyota Harrier. После этого Toyota Harrier, продолжив неконтролируемое движение, врезалась в еще один автомобиль — Nissan Murano.