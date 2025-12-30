В массовом ДТП на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске пострадали три человека

В Хабаровске 29 декабря произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Авария случилась на проспекте 60 лет Октября, в районе дома № 2 по улице Шкотова. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Vezel, двигаясь со стороны Восточного шоссе, при развороте не уступил дорогу и совершил столкновение с машинами Nissan Leaf и Toyota Harrier. После этого Toyota Harrier, продолжив неконтролируемое движение, врезалась в еще один автомобиль — Nissan Murano.
В результате инцидента травмы получили три человека: водитель и два пассажира, находившиеся в Nissan Leaf. Все они были доставлены в медицинское учреждение для осмотра и необходимой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГАИ.