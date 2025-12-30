Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшая в Нижнем Новгороде девушка искала друзей в религиозных группах

27-летняя Алиса Медведева пропала еще в октябре, но родные только сейчас забили тревогу. Знакомая пропавшей девушки рассказала об их последнем разговоре.

Источник: Аргументы и факты

Пропавшая в Нижнем Новгороде 27-летняя Алиса Медведева перед исчезновением жаловалась на одиночество и искала подруг, выяснил aif.ru.

Напомним, девушка не выходит на связь с родными с октября этого года. Согласно ориентировке, в момент пропажи она находилась в Нижнем Новгороде, хотя ее знакомая сообщила aif.ru, что долгое время Медведева и ее родители жили в Москве.

В чем она была одета в день пропажи — неизвестно. Среди особых примет легкое косоглазие на правый глаз.

Медведева довольно активно вела социальные сети, однако под другими именем и фамилией. Девушка часто делилась с подписчиками грустными цитатами об одиночестве, а также была подписана на множество групп со знакомствами.

Примечательно, что многие из этих групп направлены именно на поиск подруг. Но были, например, и «Православные знакомства».

Под одной из своих фотографий она даже раскритиковала подругу за то, что та игнорировала ее сообщения.

Знакомая Медведевой призналась в беседе с aif.ru, что с пропавшей они общались давно, но она всегда была очень хорошей.

«Мы с ней в последний раз списывались еще в мае 2023 года. Не знаю, где она может быть. Но, вроде бы, не так давно тут были какие-то уведомления с ее страницы. Она вообще очень хорошая девушка», — ответила знакомая.

Ранее в «ЛизаАлерт» объяснили серию бесследных пропаж в регионе поиска Усольцевых.