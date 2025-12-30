Пропавшая в Нижнем Новгороде девушка искала друзей в религиозных группах

Пропавшая в Нижнем Новгороде 27-летняя Алиса Медведева перед исчезновением жаловалась на одиночество и искала подруг, выяснил aif.ru.
Напомним, девушка не выходит на связь с родными с октября этого года. Согласно ориентировке, в момент пропажи она находилась в Нижнем Новгороде, хотя ее знакомая сообщила aif.ru, что долгое время Медведева и ее родители жили в Москве.
В чем она была одета в день пропажи — неизвестно. Среди особых примет легкое косоглазие на правый глаз.
Медведева довольно активно вела социальные сети, однако под другими именем и фамилией. Девушка часто делилась с подписчиками грустными цитатами об одиночестве, а также была подписана на множество групп со знакомствами.
Примечательно, что многие из этих групп направлены именно на поиск подруг. Но были, например, и «Православные знакомства».
Под одной из своих фотографий она даже раскритиковала подругу за то, что та игнорировала ее сообщения.
Знакомая Медведевой призналась в беседе с aif.ru, что с пропавшей они общались давно, но она всегда была очень хорошей.
«Мы с ней в последний раз списывались еще в мае 2023 года. Не знаю, где она может быть. Но, вроде бы, не так давно тут были какие-то уведомления с ее страницы. Она вообще очень хорошая девушка», — ответила знакомая.
Ранее в «ЛизаАлерт» объяснили серию бесследных пропаж в регионе поиска Усольцевых.