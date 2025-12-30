В Хабаровске расследуют конфликт в школе Центрального района

В Хабаровске ведётся полицейская проверка по факту конфликта, произошедшего в одном из учебных заведений Центрального района, сообщает Мах канал Хабаровск и другие новости.
Информация о происшествии появилась в социальных сетях: по предварительным данным, инцидент произошёл между учащимся и взрослым мужчиной, который, предположительно, работает в этом образовательном учреждении.
Разбирательство ведёт отдел полиции № 4 УМВД России по городу Хабаровску. Сотрудники правоохранительных органов тщательно изучают все обстоятельства случившегося: опрашивают свидетелей, анализируют записи с камер видеонаблюдения и собирают иные доказательства.
В региональном управлении МВД сообщили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение в строгом соответствии с действующим законодательством. На данный момент подробности инцидента не раскрываются — следствие продолжается.