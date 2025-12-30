Новосибирца будут судить за выманивание 950 тысяч рублей под видом полицейского

37-летнего новосибирца отправили под суд за мошенничество и покушение на него. Он вместе с пособниками под видом полицейского убедил пенсионера из рабочего поселка Маслянино в том, что тот подозревается в пособничестве терроризму, и предложил пожилому мужчине передать накопления, чтобы «снять подозрения». Всего мошенники пытались выманить у пенсионера 950 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
— Потерпевший испугался надуманных обвинений и передал мошенникам 440 тысяч рублей. Обвиняемый выступил в роли курьера — получил деньги и передал их соучастникам, оставив часть суммы себе в качестве «вознаграждения», — добавили в пресс-службе.
На следующий день мошенники убедили пенсионера передать еще 510 тысяч рублей. Однако родственники мужчины почувствовали неладное и обратились в полицию. Курьера задержали в момент передачи ему денег.
Новосибирец признал свою вину, но ущерб не возместил. Уголовное дело будет рассматривать Черепановский районный суд.