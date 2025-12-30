Ричмонд
Несуществующий рейс со 150 россиянами застрял в аэропорту Стамбула

В аэропорту Стамбула застряли 150 российских пассажиров, ожидающих рейс, которого официально не существует. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Люди должны были вылететь в Екатеринбург на борту самолёта U6−774 авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолёт изначально был запланирован на 20:15, но рейс отложили. При попытке уточнить причину пассажиров шокировали: в службе поддержки заявили, что такого рейса нет вообще.

Россияне застряли в аэропорту Стамбула. Видео © Telegram / SHOT.

К моменту обращения к СМИ путешественники уже провели в аэропорту более девяти часов. Время посадки меняли трижды, но самолёт так и не появился.

Никакой помощи — ни воды, ни гостиницы — пассажирам не предоставили. Только один раз выдали ваучер на еду. Среди ожидающих — семьи с детьми. Людям приходится спать прямо на аэровокзальных скамейках.

До этого Life.ru сообщал, как в Ереване более 150 российских туристов оказались заблокированы в аэропорту после 16-часовой задержки рейса «Уральских авиалиний» в Москву. Вылет, который должен был состояться в 2:30 ночи, перенесли на вечер из-за сильного загрязнения воздуха.

