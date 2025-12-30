Несуществующий рейс со 150 россиянами застрял в аэропорту Стамбула

В аэропорту Стамбула застряли 150 российских пассажиров, ожидающих рейс, которого официально не существует. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Люди должны были вылететь в Екатеринбург на борту самолёта U6−774 авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолёт изначально был запланирован на 20:15, но рейс отложили. При попытке уточнить причину пассажиров шокировали: в службе поддержки заявили, что такого рейса нет вообще.