Судоводителю грозит срок из-за столкновения лодок на Новосибирском водохранилище

В Новосибирской области перед судом предстанет судоводитель, из-за которого серьёзно пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, которое повлекло причинение тяжкого вреда.

Источник: Сиб.фм

Происшествие случилось 20 сентября 2025 года в акватории Новосибирского водохранилища. По версии следствия, обвиняемый, управляя моторной лодкой с двумя пассажирами на борту, выбрал скорость, которая не позволила предотвратить аварию. В результате его судно столкнулось с другой лодкой, стоявшей на якоре без движения.

От столкновения судоводитель пришвартованного судна оказался выброшенным в воду и получил тяжкие повреждения. Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело было направлено в суд.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске легковушка столкнулась с грузовиком из-за опасного маневра.