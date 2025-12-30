Судоводителю грозит срок из-за столкновения лодок на Новосибирском водохранилище

Происшествие случилось 20 сентября 2025 года в акватории Новосибирского водохранилища. По версии следствия, обвиняемый, управляя моторной лодкой с двумя пассажирами на борту, выбрал скорость, которая не позволила предотвратить аварию. В результате его судно столкнулось с другой лодкой, стоявшей на якоре без движения.