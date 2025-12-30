Красноярский мебельщик обманул клиентов на 420 тысяч рублей

В Красноярске осудили 35-летнего мебельщика, который обманул трех клиентов на 420 тысяч рублей. Как выяснили в краевом МВД, с февраля по май 2024 года к мужчине обращались по рекомендациям — до этого он выполнял заказы соседей потерпевших, также его рекламировал блогер.