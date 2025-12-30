Красноярский мебельщик обманул клиентов на 420 тысяч рублей

В Красноярске осудили 35-летнего мебельщика, который обманул трех клиентов на 420 тысяч рублей. Как выяснили в краевом МВД, с февраля по май 2024 года к мужчине обращались по рекомендациям — до этого он выполнял заказы соседей потерпевших, также его рекламировал блогер.
По договоренности горожанин выезжал домой к клиентам, производил замеры, составлял дизайн-проект и озвучивал окончательную сумму. После этого он брал предоплату — не менее 50%. Однако исполнять свои обязательства мужчина не собирался.
Некоторое время мебельщик поддерживал связь с заказчиками, переносил сроки, а затем полностью пропадал.
По статье «Мошенничество» мужчина получил один год и шесть месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.