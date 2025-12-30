Восемь человек отравились угарным газом в Шымкенте

По предварительным данным, причиной массового отравления угарным газом стало несоответствие дымохода установленным требованиям безопасности. На место происшествия прибыли спасатели и представители горакимата. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Восемь человек находятся под медицинским наблюдением.
В ДЧС Шымкента горожан призвали своевременно проводить проверку газового оборудования. Также рекомендуется следить за правильной установкой и исправностью дымоходов. Важно заключать договоры на техническое обслуживание газовых приборов.