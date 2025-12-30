Ричмонд
Восемь человек отравились угарным газом в Шымкенте

Семья из восьми человек отравилась угарным газом в Абайском районе Шымкента. Состояние пострадавших оценивают как удовлетворительное, передает NUR.KZ со ссылкой на Otyrar.kz.

Источник: Nur.kz

По предварительным данным, причиной массового отравления угарным газом стало несоответствие дымохода установленным требованиям безопасности. На место происшествия прибыли спасатели и представители горакимата. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Восемь человек находятся под медицинским наблюдением.

В ДЧС Шымкента горожан призвали своевременно проводить проверку газового оборудования. Также рекомендуется следить за правильной установкой и исправностью дымоходов. Важно заключать договоры на техническое обслуживание газовых приборов.